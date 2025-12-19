Il sindaco di Esporlatu indagato nell’inchiesta Polo Ovest: silenzio davanti al giudiceAntonio Fadda e la moglie Sonia Carta non rispondono al gip durante l’interrogatorio di garanzia
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il sindaco di Esporlatu, Antonio Fadda, e la moglie Sonia Carta, entrambi indagati nell’operazione Polo Ovest della Dda di Cagliari.
La coppia, assistita dal penalista Sergio Milia è comparsa davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. La linea difensiva, per ora, è quella del silenzio. Secondo la Direzione distrettuale antimafia, Fadda (militare della Brigata Sassari), avrebbe gestito un canale di approvvigionamento di marijuana nel Sassarese insieme alla moglie, per conto di Martino Contu (55 anni, di Bitti) uno dei presunti big della Polo Ovest. L’avvocato Sergio Milia non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
Antonio Fadda resta alla guida del Comune di Esporlatu (nonché presidente della Comunità montana del Goceano).
Ieri si è conclusa la tornata degli interrogatori di garanzia, la maggior parte delle persone arrestate dai Carabinieri di Olbia si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L’Operazione Polo Ovest approderà presto davanti ai giudici del Riesame.