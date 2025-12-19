Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari ha rinnovato l'appuntamento con la solidarietà natalizia attraverso il progetto “Regalopoleno”. L'iniziativa, in collaborazione con la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) ha dato vita a una significativa raccolta di giocattoli che, durante una celebrazione ufficiale sono stati affidati dal rettore Stefano Manca alle strutture del territorio dedicate all'assistenza e all'accoglienza dei minori.

Coinvolte studentesse e studenti, impegnati in prima persona sia nel reperimento dei doni che nelle operazioni di confezionamento, suggellate dal simbolo dell'istituto.

La generosità è stata trasversale: dai piccoli delle elementari ai ragazzi dei licei, passando per il personale docente, educativo, amministrativo e ausiliario. Significativo anche l'apporto di persone esterne alla scuola che, colpiti dal valore sociale del progetto, hanno scelto di unirsi alla donazione.

All'operazione hanno contribuito la referente del progetto Rita Spina, il Commissario Delegazione Sardegna SMOM Mario Tola, il comandante del Corpo Militare SMOM Sardegna Simone Palombi, la Capo Gruppo CISOM Ozieri Tonina Cocco, don Antonio Serra e don Gianpaolo Sini Cappellani della Delegazione e un gruppo di giovani volontari.

