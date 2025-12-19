"Benvenuti a Uri", ecco la nuova rotatoria all'ingresso del paesePresente anche una scultura fatta a mano dall’artista Gianni Deledda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cambia volto la porta di accesso al paese la nuova rotatoria realizzata all’ingresso del comune di Uri. L’infrastruttura comincia a prendere forma. Se nelle scorse settimane sono state inserite le piantumazioni, nei giorni scorsi è stata posizionata la scritta “Benvenuti a Uri”, illuminata anche in notturna. Presente anche una scultura fatta a mano dall’artista Gianni Deledda.
Un’ opera di decoro urbano finanziata dalla ex Provincia di Sassari con 50 mila euro grazie alle interlocuzioni con l’allora amministratore straordinario Pietrino Fois. Verso la prossima primavera, saranno rinfoltite le piante per completare l’effetto. L’opera restituisce bellezza all’ingresso del paese , un segnale di cura e decoro che contribuisce a dare nuova luce all’intera area.
L’infrastruttura è importante anche per la maggiore sicurezza che garantisce alla circolazione stradale, facilitando l’ingresso e l’uscita dal comune. L’amministrazione comunale aveva da tempo sollecitato l’intervento come soluzione alle numerose criticità che ora risultano superate in modo ottimale anche con uno spazio abbellito dal verde.