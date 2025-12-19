Incendio a Sassari in via Florinas nel quartiere di Monte Rosello. Un cassonetto della carta è andato a fuoco nelle prime ore del mattino provocando allarme tra i residenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco intervenuti in tempo per spegnere il rogo prima che potesse creare danni più seri. Probabile che a provocare le fiamme sia stato un gesto doloso da parte di uno o più ignoti.

