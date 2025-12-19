Ha superato il collaudo finale in maniera positiva il travel lift – e la vasca di carenaggio, lunga 40 metri, larga 15 e profonda 7,5 metri – posizionato nello scalo industriale di Porto Torres. Questa mattina il sollevamento di una imbarcazione di 750 tonnellate, un test riuscito che consentirà all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna di avviare e di rendere operativo lo scalo di alaggio e varo già dai primi mesi del 2026.

Il travel lift è finanziato con un importo di circa tre milioni di euro. Una struttura utilizzata nel bacino portuale per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Una infrastruttura che rientra nel piano straordinario degli investimenti della Port Authority, come illustrato dal presidente Domenico Bagalà, un’opera che nel mercato della cantieristica navale ha un importante impatto. I proprietari delle grandi imbarcazioni scelgono le mete di destinazione anche in funzione nei servizi offerti nei porti di approdo. Tra le altre opere in corso continuano i lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della resecazione della banchina degli Alti fondali del porto civico di Porto Torres.

