Supera il collaudo e apre ufficialmente al pubblico il nuovo ponte pedonale di Castelsardo. I lavori del ponte presso il porto turistico sono ufficialmente conclusi . Nella giornata di oggi, la ditta Lucio Ledda ha consegnato formalmente l'opera al Comune. Di conseguenza, da questo pomeriggio, la struttura è aperta e finalmente a disposizione di cittadini e turisti. Un’opera attesa da tempo e che non rappresenta solo un collegamento strategico ma un intervento che valorizza l’area portuale e promuove la mobilità sostenibile, rendendo ogni passeggiata sul mare più sicura e suggestiva. L’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto ha ringraziato la ditta Lucio Ledda, la subappaltatrice B.L.A. etutti i professionisti e tecnici comunali per la preziosa collaborazione e la professionalità dimostrata.Il progetto definitivo-esecutivo era stato modificato e integrato dai tecnici comunali nel 2023 e approvato dalla Regione nel dicembre dello stesso anno. L’intervento complessivo è sta di circa 330mila euro.

