Auditorium Metropolitano di Sassari colmo questa mattina di ragazze e ragazzi dei 4 istituti superiori coinvolti (Liceo “Spano”, “Pellegrini”, Ipia e ITI “Angioy”), impreziosito da rappresentanze dello sport cittadino maschile e femminile, delle autorità militari cittadine e delle Istituzioni locali, metropolitane e regionali oltre che dell’Inail. L'occasione era la cerimonia di assegnazione delle Borse di Studio “Angelo Serra.25 a Scuola… Al Sicuro”, iniziativa realizzata dalla ’Associazione “AESSE… Al Sicuro”, creata da Tiziana Manchia, moglie dell'operaio nulvese morto tragicamente mentre si recava al lavoro.

Il tema sicurezza che è stato oggetto di ben sei incontri - due per scuola da due ore ciascuno - curati da formatori professionisti (Michela Petrucci e Michele Spanu) e programmati negli istituti sassaresi aderenti al progetto “A Scuola al Sicuro”.

I vincitori- Per le scuole targhe e borse di studio per studenti e studentesse (1000 euro al primo classificato di ogni istituto, premi anche per secondi e terzi), gadget a tema per gli altri graditi ospiti. Per l' ITI Angioy ha vinto Riccardo Corvaglia, che con il suo video fatto di immagini forti e slogan ha conquistato l’ovazione. Per il Liceo Scientifico "Spano" prime classificate Alice Scarano e Azzurra Corroboro, il loro video ha un approccio d’indagine accattivante miscelato all’efficacia del linguaggio e dell’impiego social che è proprio delle nuove generazioni.

Pure per l’ITA “Pellegrini” un duo di studentesse, autrici di una presentazione pdf ambientata nel mondo della scuola e riferita ai concetti di rischio e pericolo: Giada Careddu e Giuseppina Meloni. Infine per l’IPIA primo classificato Mattia Lizzeri, autore di una presentazione pdf particolarmente efficace.

