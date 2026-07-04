Il Beach Soccer Tour sbarca ad AlgheroOggi le semifinali Francia-Lussemburgo e Italia-Croazia. In campo Di Livio, Lazzari, Signori e Tiribocchi, guidato da Maurizio Iorio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inizia oggi la due giorni del Beach Soccer Tour ad Alghero. È la seconda volta che questo torneo arriva nella riviera del Corallo, a distanza di otto anni. Nell'Arena del Lido di San Giovanni, in campo le semifinali Francia-Lussembrugo (alle 16.45) e, a seguire, Italia-Croazia. Domani le finali.
La squadra italiana, diretta da Maurizio Iorio, vede tra le sue fila Angelo Di Livio, Andrea Lazzari, Beppe Signori e Simone Tiribocchi.
Archiviate le tappe di San Bartolomeo al Mare, Manfredonia e, due volte, Sharm El Sheikh, dopo Alghero il tour passerà da Margherita di Savoia (10-12 luglio), per poi andare a Ostuni (17-19) e Porto Sant'Elpidio (21-25), per poi, in Egitto, ancora a Sharm, per disputare The Final Tour, la Coral Bay Cup.