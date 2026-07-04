Fertilia racconta i suoi novant'anni attraverso le immagini. Venerdì 10 luglio doppia inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla storia della città di fondazione e della sua comunità, nell'ambito delle celebrazioni per il 90° anniversario della posa della prima pietra. L'esposizione aprirà alle 10.30 nella hall dell'aeroporto di Alghero-Fertilia e, alle 11.45, proseguirà nel cuore della borgata, in via Pola, dove un'installazione open-air trasformerà il centro in un museo a cielo aperto. La mostra resterà visitabile fino al 30 settembre.

L'iniziativa mette al centro Fertilia, considerata uno degli esempi meglio conservati di architettura razionalista del Novecento italiano, con un'attenzione particolare al ruolo delle donne, protagoniste della rinascita della comunità. «Le celebrazioni per il novantesimo anniversario di Fertilia ci stanno offrendo l'opportunità di riscoprire e valorizzare una pagina importante della storia del nostro territorio e del Novecento italiano», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. «Questa mostra rappresenta un ulteriore tassello di un percorso costruito insieme a istituzioni, associazioni e comunità locale. Il riconoscimento nazionale culminato con la targa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma il valore storico e culturale di Fertilia». Sullo stesso tema interviene l'assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità, Raffaella Sanna. «La mostra avrà un focus sul ruolo che le donne hanno avuto in quel processo. Oltre al duro lavoro e alla cura della famiglia, sono state il collante dell'intera comunità e un punto di riferimento per la crescita delle nuove generazioni».

L'esposizione comprende 31 pannelli con circa 60 fotografie storiche che ripercorrono la nascita della città e della sua comunità. I pannelli, che resteranno allestiti per tutta l'estate, saranno corredati da didascalie e da QR Code con contenuti anche in lingua inglese, per consentire ai numerosi turisti di approfondire la storia di Fertilia e del territorio a nord di Alghero. L'iniziativa vuole valorizzare una pagina poco conosciuta della storia italiana contemporanea e raccontare il percorso di una comunità nata dall'incontro tra una città appena fondata e le popolazioni giuliano-dalmate costrette all'esodo. Un patrimonio storico e culturale che oggi punta a fare di Fertilia un punto di riferimento nazionale per l'architettura razionalista, la memoria del confine orientale e i valori dell'inclusione e della resilienza.

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