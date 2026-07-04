Scontro intorno alle 14.30 a Sassari tra una Opel Corsa e una Seat Ibiza. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via dei Mille e via Sardegna per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale.

Le due autovetture appaiono molto danneggiate e una delle due ha abbattuto un paletto del marciapiede e incrinato una vetrina della farmacia.

Le persone in auto avrebbero riportato ferite lievi. Il traffico è al momento bloccato nelle due vie.

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