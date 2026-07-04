l’incidente
04 luglio 2026 alle 15:22
Scontro tra due auto a Sassari: traffico in tilt, danneggiata la vetrina di una farmaciaPaura all'incrocio tra via dei Mille e via Sardegna: le due auto distrutte nell’impatto
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Scontro intorno alle 14.30 a Sassari tra una Opel Corsa e una Seat Ibiza. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via dei Mille e via Sardegna per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale.
Le due autovetture appaiono molto danneggiate e una delle due ha abbattuto un paletto del marciapiede e incrinato una vetrina della farmacia.
Le persone in auto avrebbero riportato ferite lievi. Il traffico è al momento bloccato nelle due vie.
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