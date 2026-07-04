Un pensionato di 80 anni, Salvatore Antonio Carta, originario di Esporlatu e residente a Bultei, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Sp 10, in direzione Bono.

Il fatto è accaduto giovedì mattina alle 11.30. L'uomo viaggiava solo, non ad alta velocità, ma ha perso il controllo della sua Panda forse per un malore ed è finito in un campo sbattendo contro un palo.

Sul posto l'elisoccorso.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, inutile l'intervento da parte degli operatori sanitari del 118. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Bono e Bultei.

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