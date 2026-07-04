l’incidente
04 luglio 2026 alle 10:39
Sennori, si schianta e l’auto si ribalta: feritoÈ successo sulla circonvallazione
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Auto ribaltata sulla circonvallazione per Sennori.
Alla guida c’era un giovane, per fortuna non ci sarebbero conseguenze di rilievo, è riuscito a lasciare l’abitacolo in autonomia.
Sul posto la polizia locale di Sennori e il 118 che ha portato il conducente al pronto soccorso di Sassari per accertamenti.
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