Auto ribaltata sulla circonvallazione per Sennori.

Alla guida c’era un giovane, per fortuna non ci sarebbero conseguenze di rilievo, è riuscito a lasciare l’abitacolo in autonomia.

Sul posto la polizia locale di Sennori e il 118 che ha portato il conducente al pronto soccorso di Sassari per accertamenti.

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