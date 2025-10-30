«La nascita dell’Hospice di Ploaghe rappresenta una notizia positiva per il nostro territorio e per tutto il sistema sanitario del Nord Sardegna», dichiara Antonio Monni, segretario generale della Cisl Fp di Sassari, che ha partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione della nuova struttura.

«L’apertura dell’Hospice è un passo avanti importante nella costruzione di una rete territoriale delle cure palliative realmente accessibile, in grado di garantire dignità, assistenza e prossimità ai pazienti e alle loro famiglie nei momenti più difficili della vita. È anche il segno che, quando si lavora con visione e collaborazione tra istituzioni, sindacato e comunità locali, i risultati arrivano».

Secondo l’esponente di Cisl Fp, «La struttura rappresenta anche un esempio concreto di umanizzazione delle cure: un modello che mette al centro la persona, non solo come paziente, ma come individuo con bisogni fisici, psicologici e relazionali. Restituire umanità ai percorsi di cura è il primo passo per rendere la sanità più vicina e più giusta. Per la CISL FP l’apertura dell’Hospice deve essere accompagnata da una piena valorizzazione del personale infermieristico e socio-sanitario che ne garantirà il funzionamento. Investire in formazione, stabilità e riconoscimento professionale è essenziale per assicurare qualità e continuità assistenziale».

Monni ha ringraziato tutte le operatrici e gli operatori che, «con dedizione, competenza e sensibilità, hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e che ogni giorno testimoniano cosa significa prendersi cura delle persone. È grazie a loro se la sanità territoriale può crescere e restare vicina ai cittadini.Questo risultato – conclude Monni – conferma che la sanità territoriale è la strada giusta da percorrere: più vicina alle persone, più umana e più efficiente. La Cisl Fp continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro la cura, la dignità e la salute dei cittadini».

