Gnv Azzurra arrivata a Porto Torres: l’approdo al molo AsiRipartita alle 6 del mattino dopo il principio d’incendio al largo della Corsica, la nave è stata trainata dai rimorchiatori e scortata dalla Guardia Costiera
Trainato dai rimorchiatori, il traghetto Gnv "Azzurra" è arrivato a Porto Torres dove è approdato intorno alle 16 nel molo Asi.
La nave era partita dallo scalo turritano alle 18.15 per dirigersi verso Genova, quando alle 20.30 circa si è sviluppato un incendio dalla sala macchine che ha creato panico tra i passeggeri, trasferiti sui ponti esterni superiori.
A notte inoltrata i membri dell’equipaggio hanno rassicurato i passeggeri riferendo come «tutto» fosse «sotto controllo».
Sulla nave anche una studentessa dell’Istituto Paglietti di Porto Torres. «Un fumo nero, stipati sul ponte dove distribuivano acqua, siamo rimasti due ore senza avere notizie», racconta la ragazza.
Altre le testimonianze della grande paura vissuta da molti passeggeri a bordo.
Ripartita alle 6 del mattino, ora la nave è rientrata nel porto di Porto Torres al termine di un viaggio ad una velocità lentissima a circa 4 nodi.
A fare da supporto i mezzi della Guardia Costiera della Capitaneria di porto turritana intervenuti per andare incontro al traghetto e prestare assistenza.