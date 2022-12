L'amministrazione comunale di Benetutti guidata dal sindaco Daniele Arca ha ufficializzato il calendario degli appuntamenti natalizi 2022.

Il 22 dicembre ci sarà un doppio appuntamento: alle 10.30 Babbo Natale arriverà nella scuola primaria e dell'infanzia; alle 15.30, presso la piazza di Santa Croce, sarà allestito il villaggio di Babbo Natale con Topolino, Minny e l'orso polare.

Il 27 dicembre, sempre in piazza Santa Croce, ci saranno i grandi giochi in legno. Altro doppio appuntamento, stavolta il 29 dicembre: protagonista sarà, questa volta, la Biblioteca Comunale, dove dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13 si svolgeranno due laboratori creativi destinati, rispettivamente, ai bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 anni in su. L'iniziativa sarà ripetuta il 3 gennaio, agli stessi orari. Il 31 dicembre, a partire dalle 9.30, il municipio ospitera la consegna de "Su Candelarzu". Il 5 gennaio alle 16 la Befana arriverà al centro sociale.

Il 26 dicembre, a Erula, arrivano gli zampognari che dalle 9.15 allieteranno le vie del piccolo paese dell'Anglona con le loro zampogne, launeddas e cornamuse indossando il loro vestiario tradizionale. Alle 10.15 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa del Sacro Cuore dove gli zampognari proporranno un repertorio musicale natalizio. Al termine ci sarà uno spettacolo per bambini con le marionette ballerine.

© Riproduzione riservata