Otto persone arrestate, 27 denunce a piede libero, armi e due chili di droga sotto sequestro: è il bilancio del Ferragosto di controlli condotti dai carabinieri del Comando provinciale di Sassari.

In campo anche reparti altamente specializzati come le Squadre Operative Speciali del 9° Battaglione Sardegna, la

I REATI – I reati contestati vanno dal furto aggravato alla truffa aggravata, dal porto di armi alla guida in stato di ebbrezza, e ancora minacce, indebito utilizzo di carte di pagamento e spaccio di stupefacenti. Tra gli interventi, due persone denunciate dopo aver tentato di portare via capi di abbigliamento da un negozio.

All'Asinara, invece, quattro persone sono state sanzionate per essere entrate con un’imbarcazione in area protetta e altre due per aver sostato con i propri veicoli in una zona a viabilità ristretta.

A Mores, nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, una carabina ad aria compressa con energia cinetica superiore ai limiti di legge — quindi assimilata a un'arma comune da sparo — è stata rinvenuta insieme a due pistole a salve nell’abitazione di un uomo, poi arrestato in flagranza per detenzione illegale di arma comune da sparo e minaccia a Pubblico ufficiale: la perquisizione era scattata dopo che l’uomo, durante le operazioni di spegnimento di un incendio, aveva rivolto minacce ai militari .

Lo stesso pomeriggio, a Ittiri, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato per evasione un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari e rintracciato invece in un altro domicilio.

Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio sono invece stati effettuati a Olbia e Trinità d'Agultu. Nel primo caso i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Olbia hanno fermato un uomo trovato con oltre 92 grammi di cocaina.

IL CAMPER DELLA DROGA – Il sequestro più consistente nella notte di Ferragosto a Trinità d'Agultu, dove la Stazione locale ha controllato un uomo e una donna a bordo di un camper. All'interno, un vero e proprio campionario di sostanze: circa 512 grammi di ketamina, 287 di speed, 265 di marijuana in parte già suddivisa in dosi, 98 di MDMA in pastiglie, 66 di MD, 45 di cocaina, 14 di hashish e 5,4 grammi di funghi allucinogeni. Con la droga sono stati recuperati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, sostanze da taglio e vari preparati chimici e integratori — tra cui barattoli di ioduro di potassio, iodio, magnesio, glucosamina e carbone vegetale. Sequestrate anche due katane, una mazza da baseball e un coltello a serramanico.

Sempre nella notte di Ferragosto, a Sennori, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato un uomo che stava tentando di forzare con un trapano la serratura dell'appartamento dell'ex convivente: deve rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tentata violazione di domicilio.

Allargando lo sguardo all'intero mese di agosto, l'attività preventiva del Comando Provinciale ha portato all'identificazione di oltre 5.000 persone, al controllo di 3.072 veicoli e a 179 contravvenzioni al Codice della Strada. Sul fronte del contrasto alla criminalità, il conto sale a 19 arresti e 121 denunce.

(Unioneonline)

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