La palestra Anna Frank, una delle strutture sportive di proprietà del Comune di Porto Torres, si appresta a diventare un Centro polifunzionale dedicato al pugilato, allo sport e all’inclusione sociale.

Il progetto, presentato dall’Asd Se.Sa Boxing Group, è stato illustrato giovedì pomeriggio in occasione della seduta congiunta della commissione consiliare Sport e della commissione Patrimonio, presieduta dai consiglieri Francesco Pintus e Pinuccio Vacca.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti della società sportiva hanno spiegato nei dettagli il piano per valorizzare la struttura di viale delle Vigne, che prevede un investimento a carico dell’associazione pugilistica, destinato a interventi di riqualificazione e ammodernamento dell’immobile.

Accanto all’attività pugilistica, la proposta della SE.Sa Boxing attribuisce particolare importanza alla funzione sociale della struttura, prevedendo attività dedicate ai giovani, iniziative contro il disagio, il bullismo e l’isolamento sociale, percorsi di inclusione e possibili collaborazioni con i servizi sociali e con le scuole del territorio.

«È stato un confronto molto positivo, che ci ha consentito di approfondire un progetto importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per la forte componente sociale che contiene – dichiara il presidente della commissione Sport, Francesco Pintus –. La SE.SA Boxing rappresenta una realtà consolidata dello sport cittadino e la proposta presentata dimostra la volontà di investire, programmare e mettere lo sport al servizio della comunità. Soluzioni di questo tipo, proposte direttamente dalle società sportive turritane e capaci di coniugare la valorizzazione degli impianti con lo sviluppo dell’attività sportiva e sociale, non possono che essere accolte positivamente. Allo stesso tempo presteremo la massima attenzione affinché le società sportive del territorio possano disporre di spazi adeguati nei quali svolgere la propria attività e continuare a esercitare quella funzione sportiva, educativa e sociale così importante per la nostra città».

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