Sassari, dopo la Faradda la celebrazione dell'Assunta e la processione per il centro storicoIl momento atteso dalla città per chiedere alla Madonna che la preservi dalle calamità
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Celebrata a Sassari, in Cattedrale, l’Assunzione della Beata Vergine Maria. La solennità della chiesa cattolica arriva nel capoluogo turritano a poche ore dallo scioglimento del Voto alla Vergine Dormiente sul piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem.
Giunto al termine della Faradda con l’arrivo dei 13 Gremi, e dei rispettivi Candelieri, davanti all’edificio sacro dopo la Discesa lungo il centro storico. Il momento atteso dalla città per un anno per chiedere alla Madonna che preservi Sassari dalle calamità.
Conclusa la messa, celebrata dall’arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, è iniziata la processione del simulacro mariano, condotto a turno da tutte le associazioni, partendo da via Turritana, via Brigata Sassari, corso Vittorio Emanuele, proseguendo per via Pais e piazza Mazzotti per ritornare infine al Duomo di San Nicola.