Non un concerto qualunque, ma il suono della chitarra immerso in un paesaggio suggestivo.

Alle prime luci dell’alba, il musicista Mauro Mibelli ha incantato il pubblico presente nella spiaggia di Balai, in occasione dell'avvio della manifestazione Musica sulle Bocche, a cura di Enzo Favata, organizzatore dell'evento.

Alle sei del mattino il pubblico presente nello splendido arenile ha assistito al concerto che il chitarrista, originario di Porto Torres, ha voluto dedicare alla mamma Ida, scomparsa un anno fa.

Il festival internazionale diretto da Enzo Favata torna con oltre quaranta appuntamenti distribuiti nel Nord Sardegna, confermandosi una delle manifestazioni più originali del panorama europeo.

La rassegna, dopo Porto Torres, toccherà l'Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valledoria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe e Bosa e numerosi altri luoghi simbolo dell’isola, confermando la vocazione del festival a mettere in dialogo arte, natura, memoria e territorio.

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea, autentico maestro dell’improvvisazione pianistica, capace di trasformare ogni esibizione in un racconto irripetibile.

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