La formula dei fuochi di artificio sul Lungomare di Porto Torres vince e convince. La serata, che ha salutato il Ferragosto 2026, ha fatto registrare il pienone assoluto per l’esordio della iniziativa promossa dal nuovo Centro commerciale naturale Lungomare.

Alle 23.10 e per venti minuti successivi il cielo della città si è illuminato di colori, regalando uno spettacolo pirotecnico a quanti hanno scelto il litorale per trascorrere la notte più attesa dell’estate. Turisti e locali, provenienti anche dai paesi limitrofi, si sono riversati sul tratto di costa, chiusa al traffico e trasformata in un’isola pedonale, dalla Renaredda e fino alla parte alta del Lungomare, attraversata da centinaia di persone che hanno scelto di condividere un aperitivo in compagnia, di consumare una cena nei tanti bar e ristoranti aperti, con proposte di menù per l’occasione.

Allo scoccare delle 23, tutti fuori dai locali, sulla strada e nei marciapiedi, con il naso all’insù per assistere allo show in silenzio. Un segnale di grande successo per il format che abbina lo spettacolo pirotecnico alla musica, garantendo grande spettacolarità ad un pubblico molto ampio, immerso nella grande festa di colori e luci.

L’evento “La Notte dei fuochi” è una delle tante proposte inserite nel programma di eventi dell’associzione Ccn Lungomare, 12 attività commerciali che con una visione turistica, guardano oltre, e rilanciano il litorale, come uno dei luoghi dal grande potenziale, un’area che offre bellezza e attrattività, un’alternativa alle altre località costiere accolta con entusiasmo da un pubblico immenso.

Per i promotori della iniziativa anche le magliette con l’immagine dei fuochi di artificio. «È un modello che ci permette di coniugare la qualità dello spettacolo a quello di una grande presenza di persone, con un ritorno economico per tutte le attività che investono per gli eventi – spiega Sara Fioretti, titolare di uno dei locali del Ccn- manifestazioni rese possibili anche grazie al patrocinio del Comune. Credo che la Notte dei Fuochi e la Notte Rosa diventeranno due degli appuntamenti tradizionali da fissare nel nostro calendario estivo, con l’obiettivo di crescere e proporre anche eventi durante la stagione invernale».

A deciderlo sarà il direttivo dell’associazione che si riunirà nei prossimi giorni per scommettere ancora nella svolta del Lungomare. La manifestazione ha visto animare il litorale con il live music, gli stand food, i gonfiabili per i bambini e le bancarelle di artigianto e hobbistica.

Ma Il successo della serata di Ferragosto è stato decretato anche dal concerto finale di Musica & Natura, la rassegna musicale organizzata a Porto Torres dall’asscoazione Musicando Insieme, che per la chiusura ha visto protagonisti i Tumbao de Primera, un progettp musicale nato dall’incontro di quattro musicisti uniti da percorsi artistici differenti: Yanara Reyes Mac Donald al contrabasso, Yoel Toca al pianoforte e voce, Bruno Brozzu al timbales e Alfredo Poddighe alle congas.

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