Dopo una serie di successi che hanno decretato il tutto esaurito, con i suoi ventuno anni di storia la rassegna concertistica Musica & Natura si prepara ad ospitare l’ultimo appuntamento musicale nell’Atrio Metropoli, uno degli spazi incantevoli del complesso monumentale della Basilica di San Gavino, a Porto Torres, teatro di ben otto dei 14 concerti di un ricco cartellone organizzato dall’Associazione Musicando Insieme.

La XXI edizione della manifestazione, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, si concluderà con il tradizionale concerto di Ferragosto, sabato 15 agosto alle 21.30, con i Tumbao de Primera, il progetto musicale che nasce dall’incontro di quattro musicisti di grande esperienza, provenienti da percorsi artistici diversi, che si fondono in un’unica identità sonora, autentica e coinvolgente. La formazione è composta da Yanara Reyes Mac Donald al contrabbasso, Yoel Toca al pianoforte e voce, Bruno Brozzu al timbales e Alfredo Poddighe alle congas.

Il gruppo cubano accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i ritmi e le sonorità più travolgenti di Cuba, tra i calore del son montuno, l’energia della guaracha, la forza della rumba, e le atmosfere coinvolgenti del cha-cha-cha, un repertorio che subisce le influenze del jazz con momenti di improvvisazione. L’evento proporrà un’esplosione di ritmi, colori e atmosfere latino-americane, trasformando lo storico spazio dell’Atrio Metropoli in un palcoscenico ricco di energia e partecipazione. Il programma sarà un omaggio alla musica cubana nelle sue molteplici espressioni, dalle pulsazioni della tradizione caraibica ai linguaggi più moderni che hanno reso questi ritmi celebri in tutto il mondo. Attraverso melodie e percussioni trascinanti con arrangiamenti dal forte impatto ritmico, gli artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale fatto di movimento, allegria e condivisione.

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