Manca poco alla partenza del servizio di Infopoint inserito all'interno dell'iniziativa "Facciamo la Differenza" voluta dall'Unione dei Comuni del Coros.

Gli appuntamenti partiranno domani a Uri, e proseguiranno sabato 11 novembre a Usini, domenica 12 novembre a Ittiri, sabato 18 novembre a Putifigari, sabato 25 novembre a Cargeghe, domenica 26 novembre a Ittiri, sabato 2 dicembre a Muros, domenica 3 dicembre a Olmedo e domenica 17 dicembre a Ossi, tutti dalle 10 alle 13.

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sul servizio di raccolta porta a porta e su quella differenziata.

«In occasione di ogni data in programma, i nostri operatori coinvolgeranno i bambini e le bambine dell'Unione dei Comuni del Coros con i laboratori dedicati alla magia del riciclo e del riuso in tema natalizio - spiegano i promotori -. Un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, dunque, per portare avanti gli obbiettivi di educazione e sensibilizzazione della campagna "Facciamo la differenza"».

