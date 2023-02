Si conclude con un gesto lodevole la vicenda dello specchio parabolico di via La Funtanaccia, a Erula, danneggiato nei giorni scorsi. Dopo la segnalazione del comune ora ecco un bel gesto. Ad annunciarlo è stata la stessa sindaca, Marianna Fusco.

«I genitori dei ragazzi che hanno commesso l’incidente, arrecando un danno allo specchio di via La Funtanaccia, sono venuti prontamente in comune, hanno chiesto scusa e hanno anche sostenuto la spesa economica per comprare anche un nuovo specchio e lo hanno anche fatto già posare in opera. Quindi io a oggi mi ritrovo già lo specchio nuovo», queste le parole della prima cittadina

«L’amministrazione ringrazia i genitori che ci hanno messo la faccia, venendo in comune a chiedere scusa – ha concluso Marianna Fusco -. Apprezziamo questo senso civico che ancora esiste. Siamo davvero orgogliosi di riscontrare nelle persone che c’è un forte senso civico e di responsabilità alla luce, comunque, di azioni non gradevoli, soprattutto commesse ai danni di beni pubblici, ma apprezziamo davvero il gesto che i genitori hanno fatto, anche supportando una spesa economica e di questo ne siamo grati».

© Riproduzione riservata