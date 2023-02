A Erula, in particolare nel parco giochi, nell'oratorio parrocchiale e nel campetto polivalente, gli atti vandalici sono numerosi.

La denuncia arriva dal comune che sottolinea come ieri pomeriggio qualcuno ha voluto colpire anche via Funtanaccia, dove è stato distrutto uno specchietto parabolico, installato per garantire la visibilità e dunque per accrescere la sicurezza stradale.

«Vorrei far comprendere ai cittadini, soprattutto a quelli più giovani, che occorre tutelare il bene pubblico, rispettare gli arredi urbani e avere cura dei luoghi di aggregazione perché inevitabilmente il deterioramento delle strutture e degli oggetti reca pregiudizio al decoro e si ripercuote sulla comunità», afferma la sindaca Marianna Fusco, dicendosi «delusa da quanti danneggiano volutamente il patrimonio di tutti».

Il comune denuncia come nelle case degli anziani alcuni suonino ripetutamente il campanello, bussando con violenza alla porta e alle finestre e infine scappino.

© Riproduzione riservata