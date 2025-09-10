Disagi per la fornitura dell’acqua, domani giovedì 11 settembre, a Sassari, Stintino, Castelsardo e Porto Torres. L’Enas, Ente acque della Sardegna, comunica che, dalle 4 del mattino di domani, dovrà eseguire un intervento di riparazione dell’acquedotto “Coghinas 2” che rifornisce di acqua grezza il potabilizzatore di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e il potabilizzatore di Castelsardo. Durante l’intervento, che avrà una durata di 36 ore, si renderà necessario sospendere l’erogazione di acqua grezza ai due impianti.

Per quanto riguarda Sassari si prevede: nessuna interruzione nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna);

Erogazione h24 nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali.

Nessuna interruzione nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).

Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure notturne dell’erogazione giovedì 11 dalle 20 alle 6, venerdì 12 dalle 22 alle 6 e domenica 14 settembre dalle 23 alle 6.

Stintino: Centro: erogazione interrotta dalle ore 12.00 di giovedì sino alle ore 8.30 di venerdì e dalle ore 12.00 di venerdì alle ore 08.30 di sabato. A partire dalle 14 di giovedì e sino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotti presso la piazza dei 45 e nei pressi del Ristorante Valentina

Pozzo San Nicola e Agro: Chiusura dell’erogazione dalle 12,30 di giovedì sino alle 8,30 di sabato. A partire dalle 14 di giovedì e fino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotte nei pressi della piazza Centrale.

Castelsardo e Lu Bagnu: Erogazione interrotta dalle ore 04.00 di giovedì alle ore 22.00 di venerdì. Attivati i servizi sostitutivi con autobotti a partire dalle 8 di giovedì in Piazza Grande, via Nazionale e Parcheggi Papillon a Lu Bagnu.

Porto Torres: Centro abitato: nessuna interruzione grazie alla fornitura dai pozzi di Li Pidriazzi; Quartiere Serra Li Pozzi: l’erogazione verrà interrotta dalle ore 6 di giovedì sino alle 22 di venerdì. A partire dalle 8 di giovedì e fino al rientro dell’emergenza sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotte di fronte al Campo sportivo

Consorzio Asi: L’erogazione verrà interrotta dalle 4 di giovedì sino alle 22 di venerdì.

© Riproduzione riservata