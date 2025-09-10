Lunedì 15 settembre, nella sala conferenze di Saccargia a Codrongianos, con inizio alle 10.30, è convocato il Tavolo di partenariato istituzionale e socioeconomico per la condivisione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma del Progetto di sviluppo territoriale”, lo strumento che prevede una serie di investimenti per le opere dirette a migliorare l’attrattività del territorio.

A fare i saluti istituzionali saranno Giovanni Filiziu, presidente dell’Unione di Comuni Anglona Bassa Valle del Coghinas, e Cristian Budroni, presidente dell’Unione di Comuni Coros.

Argomento oggetto dell’incontro “Dal Pst “Anglona-Coros, Terre di tradizioni all’Atto aggiuntivo: il percorso della programmazione territoriale.

Presenti i sindaci di Osilo e Ploaghe, Giovanni Ligios e Carlo Sotgiu, referenti politici del Progetto di sviluppo territoriale. Seguirà la presentazione dell’atto aggiuntivo al Pst “Anglona-Coros- Terre di tradizioni” con Roberto Mameli, responsabile Ufficio Unico di Progetto, con i contributi del partenariato istituzionale e socioeconomico, Antonio Sau, presidente Gal Anglona Romagia, Vittoria Pilo, Cooperativa Sa rundine.

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Meloni, assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, infine alle 13 la consegna dell’Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma e conseguente presa d'atto.

