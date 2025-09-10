Engie Italia e Heineken Italia hanno avviato la costruzione di un parco fotovoltaico da oltre 8,6 megawatt accanto allo storico birrificio Ichnusa di Assemini, in provincia di Cagliari. L’impianto - che si estenderà su 137mila metri quadrati con oltre 15mila pannelli - produrrà circa 15 GWh all’anno di energia rinnovabile, «coprendo il 100% del fabbisogno di energia elettrica del birrificio», si legge in una nota. Il completamento è previsto nei primi mesi del 2026.

«Sarà uno dei più grandi progetti fotovoltaici on-site del gruppo Heineken in Europa», continua la nota. L’iniziativa si inserisce nel percorso di decarbonizzazione avviato dal birrificio sardo, che nel 2021 aveva beneficiato di un piano di investimenti da 73 milioni di euro. Engie e Heineken hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 15 anni.

«Questo progetto rappresenta un altro passo coerente rispetto al percorso di decarbonizzazione e investimenti in Sardegna», ha dichiarato in una nota Alexander Koch, ad di Heineken Italia. «Ci permetterà di produrre birra in modo sempre più responsabile e con energia pulita generata localmente».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata