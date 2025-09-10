Appuntamento con la storia e la cultura a Ossi, dove è in programma, sabato 13 settembre dalle 17, l'evento che rivive radici e tradizioni di un paese laborioso, ricco di eccellenze: "Buttegas de Ossi".

Una giornata, organizzata dal Centro naturale commerciale di Ossi e le attività commerciali del paese, per vivere di tradizioni, sapori antichi e grandi emozioni: folklore in costume, street food , sport e tanta musica dal vivo fino a tarda sera.

Dalle 17 alle 20, in piazza Sardegna sono previsti giochi tradizionali, sport e animazione Uisp (Progetto “Ossi Olimpica”); alle 17 Cinema Casablanca e, a seguire, il convegno della Fondazione Maria Carta: “Spopolamento in Sardegna: idee e soluzioni” e presentazione del progetto Freemmos.

Alle 19, in piazza Sardegna, esibizione del coro e dei gruppi folk in costume, accompagnati dalla Fantafolk Orchestra. A presentare la serata sarà Tonino Sanna.

Alle 21 sul palco della piazza saliranno i Niera per un concerto live, dalle 22.30 all’1 la discoteca in piazza con DJ Arturo, Loriga & Carletto. Per tutta la serata: street food tradizionale a cura delle attività commerciali partner.

