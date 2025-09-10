Porto Torres senza pediatra, Lega: «Sindaco, Regione e Asl si attivino»Molti i bambini in lista d’attesa, ormai da venti giorni, per ricevere assistenza medica
Bambini in lista di attesa, ormai da venti giorni, per ricevere l’assistenza medica pediatrica nella città di Porto Torres. Settecento piccoli pazienti senza medico, da quando la dottoressa Maria Carla Ponti ha lasciato l’incarico al poliambulatorio Asl Andriolu.
Sull’argomento interviene il consigliere leghista del Comune di Porto Torres, Ivan Cermelli, che sollecita l’intervento del sindaco Massimo Mulas, attraverso una mozione consiliare protocollata nei giorni scorsi. «E’ compito del primo cittadino occuparsi della salute pubblica dei propri cittadini», interviene Cermelli. Il dispositivo impegna il consiglio comunale e la giunta «affinché si attivino al più presto presso la Asl di Sassari e la Regione Sardegna per la nomina di un nuovo pediatra, anche coinvolgendo se necessario la Prefetta di Sassari».
Per l’esponente leghista Cermelli «questa situazione va gestita con urgenza, non è più possibile aspettare oltre. E’ compito della Asl, Regione e sindaco, nominare un nuovo medico».
Le famiglie rimaste senza assistenza nel distretto locale sono costrette a compiere diversi chilometri per recarsi in altre località fuori ambito per usufruire delle visite necessarie ai loro piccoli.