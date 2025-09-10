Al via i lavori di bonifica nel palazzo bruciato all’ingresso di Alghero. Fino al 31 ottobre la parte di via Botticelli compresa tra le vie Vittorio Emanuele e Mazzini sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con istituzione del divieto di sosta.

Il divieto è esteso anche all’area ricompresa fra l’edificio noto, appunto, come “palazzo bruciato” e la via Vittorio Emanuele, lato opposto rispetto all’ingresso dell’autoparco comunale, con interdizione delle aree di pertinenza.

L'ordinanza emessa in questi giorni dalla polizia locale è finalizzata a consentire l'esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza ambientale. Gli interventi in questione comportano la necessità di chiudere al transito veicolare e pedonale l’area interessata, al fine di garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori, per la cittadinanza e per la pubblica incolumità.

«Gli adempimenti previsti – si legge in una nota - sono quelli della messa in sicurezza dell’area esterna ripristinando la delimitazione invalicabile ed inamovibile senza alcuna discontinuità sull’intero perimetro dell’edificio. Progressivamente si dovrà provvedere allo sgombero, la cernita e lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti presenti all’interno dei locali del primo sottopiano dell'edificio, combustibili e non, che andranno conferiti presso idonei impianti autorizzati. Si dovrà, inoltre, provvedere allo sgombero, cernita e smaltimento delle stesse tipologie di rifiuti presenti all’interno dei locali al piano terra e nelle aree circostanti, con monitoraggio ambientale dell’aria per il controllo delle polveri aerodisperse».

Un intervento atteso da anni che dovrebbe restituire sicurezza e un minimo di decoro a un’area fortemente degradata dopo il rogo del 2017 che ha lasciato 40 famiglie senza casa.





