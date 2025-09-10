Sì al campo largo, no alle destre e neppure ad alleanze con ex esponenti del Psd’Az che oggi hanno fondato Porto Torres Avanti e siedono in consiglio comunale nei banchi della opposizione.

Il gruppo territoriale Movimento 5 Stelle turritano dichiara di scendere in campo anche alle prossime elezioni amministrative di Porto Torres, facendo chiarezza sulla scelta degli alleati e sui possibili veti. Così «per dare ai cittadini un’alternativa chiara e credibile per il futuro della città», sostengono i pentastellati, «ribadiamo con fermezza che non ci sarà alcun tipo di alleanza con la lista Porto Torres Avanti né con forze politiche legate al centrodestra o all’ex-centrodestra; in piena continuità con la posizione nazionale del Presidente del M5S, Giuseppe Conte». Senza tralasciare i danni che il governo nazionale al potere, ritengono abbia fatto, sottolineano che «la politica di destra, sia al nazionale che in città, ha sempre dimostrato di guardare più agli interessi del singolo che al bene della comunità».

Dichiarazioni all’indomani del sostegno annunciato dal Partito democratico al sindaco uscente Massimo Mulas, alle prossime amministrative della prossima primavera, e dopo la convocazione dell’assemblea degli iscritti Dem in cui si discuterà dei possibili alleati, anche fuori dall’attuale coalizione che governa la città. L’obiettivo dei 5 Stelle turritani «è costruire un progetto libero, onesto e orientato esclusivamente ai bisogni della città, per affrontare con serietà i problemi e dare risposte concrete ai cittadini», dichiarano «mettendo al centro l’interesse comune, la trasparenza e la giustizia sociale, non i favori o i bandi cuciti addosso a pochi privilegiati».

