Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Burgos ha provveduto alla firma della convenzione, con la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato all'Ambiente, per la concessione di un finanziamento di 40mila euro, per la gestione e manutenzione dei parchi urbani.

Questo contributo rientra all'interno di un bando regionale del 2023, dove il Comune del Goceano è tra quelli finanziati. Le attività previste nella proposta progettuale prevedono interventi di manutenzione e sostituzione o realizzazione impianti elettrici e sistemi di illuminazione "green" tutt'intorno al "Parco Castello", importante monumento del paese, oltre all'inserimento di nidi, casette, rifugi e mangiatoie per piccoli animali.

«Il Castello di Burgos rappresenta una risorsa importante, sia sotto l'aspetto storico, ambientale e turistico. Pertanto, fra gli obbiettivi dell’amministrazione, abbiamo pensato di avviare un processo di valorizzazione e di tutela, in modo da renderlo sempre più accogliente, accessibile e vivibile per i cittadini, e più attrattivo per i tanti visitatori», ha detto il sindaco Leonardo Tilocca.

