Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha inviato oggi una richiesta formale al Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per ottenere un rafforzamento dell’organico del Commissariato di polizia cittadino.

«Mi unisco alle segnalazioni dei sindacati di polizia – spiega Cacciotto – che da tempo chiedono un adeguamento dell’organico. La dotazione attuale, poco più di 30 unità, non è proporzionata alla complessità del territorio da presidiare, che comprende centri urbani, aree rurali, litorali e infrastrutture strategiche come l’aeroporto internazionale Riviera del Corallo e il porto turistico-commerciale».

Il primo cittadino ricorda che il Commissariato di Alghero rappresenta il presidio di riferimento per l’intera fascia nord-occidentale della provincia di Sassari, ma soffre di un «sottodimensionamento strutturale» che negli anni si è aggravato a causa della progressiva riduzione di risorse umane e materiali.

«Alghero conta 42 mila abitanti ma ospita oltre un milione e mezzo di turisti ogni anno – aggiunge – con picchi estivi che moltiplicano le presenze e rendono ancora più complesso il contesto sociale ed economico. Per questo chiedo un incremento stabile e strutturale dell’organico».

Parallelamente, l’Amministrazione comunale conferma l’impegno nel rafforzare il corpo di polizia locale, per garantire «un presidio del territorio e della legalità sempre più vicino ai cittadini».

«Confido – conclude il sindaco – che le istituzioni sappiano cogliere la serietà e l’urgenza della richiesta, nell’interesse della sicurezza collettiva e per il ruolo strategico che Alghero riveste per il nord-ovest della Sardegna».

