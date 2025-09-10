«Ogni volta che piove ho paura». Alessandro Coutsopoulos, 65 anni, vive in via Colombo 17 a Sassari dove, nel 2021, una bufera di vento portò via parte del tetto.

Da allora la pioggia, nonostante alcuni interventi di riparazione, imperversa colpendo le abitazioni all'ultimo piano.

«Si infiltra nei punti non catramati», sostiene Alessandro. Il risultato è impressionante perché l'acqua cade senza freni compromettendo il soffitto e gli elettrodomestici, con la paura costante che magari crolli la parte di sopra.

«Area stava facendo dei lavori - continua - ma si è fermato tutto».

La situazione è pericolosa, denunciata più volte, e riguarda diversi appartamenti della zona, tutti assediati dall'acqua nei casi di pioggia. «In passato hanno anche sgomberato - conclude - ma dove posso andare? Ho 4 gatti e non posso lasciarli soli».

