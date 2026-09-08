Nove comuni dell’Unione del Coros - Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini -hanno già avviato il piano di trasformazione della raccolta rifiuti grazie alle ecoisole intelligenti. Le strutture saranno attive da lunedì 5 ottobre, mentre dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la Tariffa puntuale. Con l'introduzione del nuovo sistema, la parte variabile della Tari terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotta da ciascuna utenza. Un modello che valorizza i comportamenti virtuosi e promuove una raccolta differenziata sempre più attenta: la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati porterà vantaggi non soltanto in termini di ecosostenibilità, ma anche economici. Le nuove Isole Ecologiche Intelligenti rappresentano uno degli strumenti che renderanno possibile questo nuovo modello di gestione: i dati raccolti attraverso le Ecoisole consentiranno di monitorare la frequenza e il quantitativo dei conferimenti, permettendo una costante verifica dell’efficienza del servizio e la determinazione di uno dei parametri alla base della tariffazione puntuale. Attualmente sono in corso le ultime operazioni tecniche e di collaudo delle ecoisole è terminata questa fase saranno attivate e potranno essere utilizzate per il conferimento dei rifiuti.

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