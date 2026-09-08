L’amministrazione comunale di Porto Torres ha compiuto un passo avanti nella procedura per la progettazione del nuovo ponticello sul Belvedere delle Acque Dolci, la struttura in legno crollata a seguito del forte vento che si era abbattuto sulla costa durante il periodo invernale.

Con la nomina del responsabile unico del progetto e del gruppo di lavoro si porta avanti l’iter per la progettazione relativa alla rimozione e alla ricostruzione del ponte, inaccessibile da molti anni a causa dei problemi strutturali per effetto della erosione costiera che ne aveva pregiudicato la stabilità e la sicurezza. La struttura verrà realizzata ex novo grazie alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione Mulas, 245mila euro inseriti nella voce degli investimenti dell’avanzo di bilancio, approvato da Consiglio comunale.

Situato lungo la passeggiata in prossimità della piazza Belvedere, un cammino che unisce due scogliere separate dal mare, un luogo suggestivo particolarmente apprezzato dai residenti. In questo modo si renderà fruibile uno degli spazi che si affacciano sul Golfo dell’Asinara. Il progetto scelto dall’esecutivo, ritenuto ideale così da renderlo durevle negli anni, prevede la ricostruzione in acciaio del ponticello, una scelta determinata anche dai costi di manutenzione e la compatibilità con il contesto paesaggistico.

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