Aperta un’inchiesta sulla morte di Giovanni Orani, l’ingegnere trovato senza vita a Sassari, lo scorso 23 agosto, all’interno della sua autovettura nella zona di Scala di Giocca.

Il fascicolo, al momento contro ignoti, di cui è titolare la pm Elisa Succu, intende fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa del 44enne.

Sono stati già fatti gli accertamenti autoptici sulla salma dalla dottoressa Jessica Sanna, medico legale incaricato dalla procura, e verranno compiuti anche quelli tossicologici per appurare se il professionista avesse assunto qualcosa prima del decesso.

Analisi che faranno chiarezza su particolari come l’assenza di traumi evidenti sul corpo di Orani, scoperto nella sua Volkswagen Passat station wagon oltre una scarpata vicino ai tornanti della strada che collega Sassari alla “Carlo Felice”. Autovettura che potrebbe, nel caso, essere oggetto di ulteriori esami da parte della Scientifica.

Le indagini, assegnate ai carabinieri, dovranno anche accertare con sicurezza l’orario della morte del 44enne che potrebbe non risalire alla giornata del ritrovamento.

L’uomo aveva lasciato la casa venerdì 21 agosto senza portare con sé i documenti e il cellulare. I familiari avevano subito segnalato la scomparsa ed erano partite le ricerche durate due giorni fino al rinvenimento di Giovanni Orani 48 ore dopo.

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