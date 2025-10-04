Duemila piante e oltre 270 chili di infiorescenze di marijuana: sequestro nel SassareseLa canapa scoperta in un’azienda durante controlli contro il lavoro nero
I finanzieri sono andati in quell’azienda agricola per effettuare delle verifiche sul rispetto delle leggi in materia di lavoro nero. Hanno trovato infiorescenze e piante di marijuana.
I controlli delle Fiamme Gialle della tenenza di Ozieri hanno permesso di individuare, stipati in un capannone e nascosti in sacchi e cartoni di confezionamento per la vendita, 276 chili di infiorescenze di cannabis, prive di documentazione di supporto e pronti per essere immesse sul mercato.
A seguito delle ulteriori ispezioni e perquisizioni, in altre strutture aziendali, sono stati individuati svariati macchinari come ventilatori industriali, deumidificatori e centrifughe, utilizzati per l’essiccazione, la trinciatura e il confezionamento.
In un’ulteriore area agricola di pertinenza dell’azienda, è stata individuata un’ulteriore piantagione: c’erano 2.000 piante di cannabis già messe a dimora.
Stupefacente e macchinari sono stati sequestrati e il titolare è stato denunciato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.