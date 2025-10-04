I finanzieri sono andati in quell’azienda agricola per effettuare delle verifiche sul rispetto delle leggi in materia di lavoro nero. Hanno trovato infiorescenze e piante di marijuana.

I controlli delle Fiamme Gialle della tenenza di Ozieri hanno permesso di individuare, stipati in un capannone e nascosti in sacchi e cartoni di confezionamento per la vendita, 276 chili di infiorescenze di cannabis, prive di documentazione di supporto e pronti per essere immesse sul mercato.

A seguito delle ulteriori ispezioni e perquisizioni, in altre strutture aziendali, sono stati individuati svariati macchinari come ventilatori industriali, deumidificatori e centrifughe, utilizzati per l’essiccazione, la trinciatura e il confezionamento.

In un’ulteriore area agricola di pertinenza dell’azienda, è stata individuata un’ulteriore piantagione: c’erano 2.000 piante di cannabis già messe a dimora.

Stupefacente e macchinari sono stati sequestrati e il titolare è stato denunciato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata