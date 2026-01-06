Un carrello della spesa carico di buste di spazzatura giace nelle acque del porto dalla notte di San Silvestro. Lo denuncia il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, sottolineando il grave atto di inciviltà.

«Il porto di Alghero rappresenta la cornice naturale di una città turistica, un luogo simbolo della nostra identità e del nostro rapporto con il mare. Per questo è doloroso e inaccettabile assistere a episodi di totale inciviltà come quello avvenuto nei giorni scorsi», afferma Mulas. Secondo quanto segnalato, ignoti avrebbero lanciato in mare il carrello per puro divertimento, abbandonandolo in acqua con all’interno rifiuti di vario genere.

«Un gesto vergognoso, che dimostra una totale mancanza di rispetto per l’ambiente, per il porto e per l’intera comunità», denuncia il presidente della Commissione Ambiente.

A rendere l’episodio ancora più grave è il ritardo nella rimozione del carrello. «Un ritardo che non può e non deve diventare normalità», incalza Mulas che ha già informato l’assessore competente affinché si proceda immediatamente alla rimozione del carrello e alla bonifica dell’area interessata.









