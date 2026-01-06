Dolciumi e caramelle per tutti dalle simpatiche vecchine che a Porto Torres hanno invaso la piazza Umberto l. Nel pomeriggio è ritornata la “Befana in piazza”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie a cura della Proloco. Un momento di festa dedicato a bambini, famiglie e a chiunque voglia trascorrere qualche ora in allegria.

Protagonista dell’evento il ventriloquo Daniele Contu, che mette in scena esclusivamente personaggi esistiti o esistenti e in situazioni realmente accadute, esasperandone la sofferenza in chiave umoristica. Artista di fama nazionale, Daniele Contu, ha rielaborato la realtà rispettando le regole delle 3P: possibile, plausibile e probabile. Sul palco anche il Musical Cartoon Christmas, seguito da un momento di intrattenimento e comicità insieme a Giggi.

Le befane della Pro loco hanno distribuito ai bambini le calze con le caramelle, un momento di divertimento condiviso con le befane del Vespa club di Porto Torres e le befane del 4x4 Turris off road Porto Torres. Musica, animazione e tante vecchine hanno accom il pubblico in un evento pensato per condividere insieme lo spirito dell’Epifania.

