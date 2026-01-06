Fertilia ha salutato il nuovo anno con un Capodanno di comunità, capace di ricreare quello spirito autentico che da sempre caratterizza la piccola borgata, città di fondazione, nata dal sacrificio di donne e uomini di origini diverse. Una festa spontanea e partecipata, andata in scena sotto i portici di via Pola, che ha visto quasi cento persone contribuire, ognuna a modo proprio, alla riuscita della serata.

Bambini, giovani e anziani, residenti e persone arrivate dall’agro e dall’intero territorio della bonifica, hanno preso parte all’iniziativa ideata dall’Associazione Fertilia Grandi eVenti, nata lo scorso novembre dall’impegno di un gruppo di cittadini determinati a far rinascere la borgata.

«Siamo orgogliosi di questo risultato - ha commentato il presidente Giuseppe Bellu - frutto dell’impegno dei soci e della straordinaria disponibilità di tante persone che avevano voglia di ritrovarsi».

Un concetto ribadito anche dal presidente del Comitato di quartiere Mario Oggianu, che ha parlato di una comunità unica, legata da uno spirito di famiglia che affonda le radici nella storia dei padri fondatori. Il “Capodanno Sotoportego”, animato dal dj set di Fausto Farinelli, è stato anche una festa dei sapori: piatti tradizionali e cucine del mondo condivisi come in una grande tavolata di famiglia.

«Un risultato che nasce da un lavoro lungo e profondo - ha sottolineato Mauro Manca, direttore del Museo Egea - avviato con il Museo che ha restituito orgoglio e memoria a questa comunità».

Fertilia guarda ora al 2026 con entusiasmo, pronta a celebrare i 90 anni dalla fondazione il prossimo 8 marzo. Il calendario prosegue con la Befana del 6 gennaio e con il Carnevale Sotoportego, in programma martedì grasso 17 febbraio 2026. «Sarà una sfilata in stile veneziano, pensata soprattutto per i bambini», annuncia la vicepresidente Rita Milena Forte.

