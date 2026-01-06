La polizia di Stato fa visita ai bambini dell’ospedale pediatrico di Sassari. Stamattina, giorno dell’Epifania, gli agenti della questura, insieme al Motoclub Polizia di Stato, hanno regalato doni ai piccoli ricoverati, condividendo le emozioni anche con le loro famiglie.

Gioia e sorrisi espressi in un periodo delicato per i bimbi e che hanno permesso loro di vivere alcuni momenti di svago.

