La Fondazione Alghero va a caccia di idee per il Carnevale 2026 e apre ufficialmente alla creatività con un’indagine esplorativa finalizzata al reperimento di proposte artistiche da inserire nella programmazione culturale.

L’obiettivo, si legge in una nota, è vivacizzare il tessuto sociale e commerciale della città durante le festività carnevalesche, offrendo occasioni di intrattenimento, socializzazione e crescita culturale rivolte sia alla comunità locale sia ai visitatori.

Il programma dovrà essere pensato per un pubblico eterogeneo, quindi spettacoli dal vivo, arti performative e di strada, musica, teatro, danza e performance itineranti, con l’intento di animare spazi urbani e luoghi simbolici della città.

Gli operatori culturali, le associazioni e gli artisti interessati dovranno compilare l’apposito modulo di manifestazione di interesse e trasmetterlo entro e non oltre le ore 12 di martedì 20 gennaio 2026, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it.

© Riproduzione riservata