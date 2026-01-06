Il Comune di Stintino investe 250mila euro per la riqualificazione delle aree verdi pubbliche con interventi di decoro nei parchi, sia spazi già esistenti sia di nuova realizzazione, attraverso l’assemblaggio e la posa di nuovi giochi. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di migliorare ed aumentare l’offerta delle aree verdi attrezzate con spazi per il gioco, nell’ambito del territorio comunale, sia all’interno dell’abitato del paese di Stintino e sia nella frazione di Pozzo San Nicola, in modo da incrementare la qualità del servizio, facilitare l’impiego del tempo libero all’aperto per i bambini e le famiglie.

Gli interventi sono previsti nel parco di Tanca Manna (circa 46mila euro), parco Pozzo San Nicola (circa 69mila), e nel parco Porto Minori (circa 27mila), somme che si aggiungono ai costi per le forniture dei giochi e le spese tecniche.

Si interviene nelle aree verdi presenti nel centro urbano e in quelle periferiche, dove è prevista la realizzazione di nuovi spazi dedicati con installazione di nuovi giochi per i più piccoli. I lavori sono stati affidati all'impresa edile Francesco Scanu.

