Stintino, riqualificate le aree verdiPosizionati nuovi giochi
Il Comune di Stintino investe 250mila euro per la riqualificazione delle aree verdi pubbliche con interventi di decoro nei parchi, sia spazi già esistenti sia di nuova realizzazione, attraverso l’assemblaggio e la posa di nuovi giochi. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di migliorare ed aumentare l’offerta delle aree verdi attrezzate con spazi per il gioco, nell’ambito del territorio comunale, sia all’interno dell’abitato del paese di Stintino e sia nella frazione di Pozzo San Nicola, in modo da incrementare la qualità del servizio, facilitare l’impiego del tempo libero all’aperto per i bambini e le famiglie.
Gli interventi sono previsti nel parco di Tanca Manna (circa 46mila euro), parco Pozzo San Nicola (circa 69mila), e nel parco Porto Minori (circa 27mila), somme che si aggiungono ai costi per le forniture dei giochi e le spese tecniche.
Si interviene nelle aree verdi presenti nel centro urbano e in quelle periferiche, dove è prevista la realizzazione di nuovi spazi dedicati con installazione di nuovi giochi per i più piccoli. I lavori sono stati affidati all'impresa edile Francesco Scanu.