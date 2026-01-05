Due indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Ettore Garau, l’elettricista deceduto nello stabilimento del Gruppo Alimentare Sardo il 31 dicembre a Sassari.

Si tratta di Lorenzo Sale, titolare della ditta Teknika srls e datore di lavoro della vittima, e di Pietro Vincenzo Murgia, appaltante e titolare del gruppo Dac Alimentare sardo spa.

Il sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, titolare del fascicolo, ha iscritto i due nel registro degli indagati. Intanto oggi è stata conclusa l’autopsia sul cadavere del 56enne che ha riscontrato uno shock emorragico acuto causato da trauma compressivo toracico addominale. Il lavoratore si trovava nella mattina di Capodanno all’interno del centro di stoccaggio in cima a un carrello elevatore, quando durante una manovra è rimasto schiacciato contro una trave.

© Riproduzione riservata