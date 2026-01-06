Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’installazione di sistemi di video sorveglianza nel comune di Porto Torres. In città verranno posizionati circa 68 nuovi occhi elettronici al fine di garantire la sicurezza del territorio, per un totale complessivo di 218 telecamere nei punti sensibili della città.

L'incarico per la redazione del Piano è stato affidato all'ingegnere Antonello Dore con studio a San Sperate.

L'amministrazione comunale, è beneficiaria del finanziamento pari a 152mila e 500 euro, erogato dal Ministero dell’Interno e sollecitato da Prefettura e Questura. Su un totale di 1600 domande l’Ente, insieme ad altri cinque Comuni, ha ottenuto importanti risorse finalizzate all’implementazione e al rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza.

La norma ministeriale individua, infatti, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l’installazione di telecamere nell’intento di contribuire a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere il disagio sociale e il degrado urbano mediante attività di controllo con l'ausilio. di dotazioni tecnico strumentali.

Saranno ben 68 nuovi occhi elettronici – 46 telecamere di contesto e 22 di lettura targhe- previsti dal progetto cofinanziato dal Comune per un totale complessivo di 305mila euro.

