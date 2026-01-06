Sassari, la Befana dei vigili del fuoco arriva dal palazzo della ProvinciaRinnovata la tradizione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Befana scende ancora dal Palazzo della Provincia a Sassari. Rinnovata, oggi giorno dell’Epifania, la tradizione dei vigili del fuoco che, da 22 anni, fanno calare dalla cima dell’edificio, grazie a una teleferica a corde, la figura popolare mentre distribuisce dolciumi ai bambini.
Tanta la partecipazione dei più piccoli nonostante il tempo segnato a tratti dalla pioggia. La manifestazione, quest’anno dedicata alla memoria del vigile Alessio Chessa, è stata presentata da Antonello Fancello.
“Pompieropoli” invece è lo spazio educativo curato dai volontari dell’associazione nazionale vigili del Fuoco e destinato sempre ai più piccoli.
Così come il percorso sulla sicurezza stradale, promosso dalla polizia locale per bambine e bambini che, a bordo di mini auto e moto elettriche, hanno conseguito la “patente dello scolaro” e animato una mattinata di festa ed educazione civica.
Intorno alle 10.30 anche l’arrivo in piazza d’Italia delle befane in sella alla Vespa, giunte dopo aver consegnato alcuni doni agli ospiti del Centro GeNa – Opera Gesù Nazareno in via Valle Gardona, per fare tappa poi dai piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Una iniziativa che ha visto la collaborazione del Vespa Club di Sassari con la polizia locale guidata dal comandante Gianni Serra.