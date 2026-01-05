In paese il nuovo anno comincia con i lavori di messa in sicurezza della scarpata di via Salvatore Soro e con la riqualificazione delle aree verdi di via Grazia Deledda. Al termine del cantiere si restituirà alla popolazione un nuovo spazio comunale composto da un’area verde, con zone alberate e spazi dove trascorrere il tempo libero, zone destinate alle famiglie con panchine e sedute dove gli anziani potranno condividere dei momenti di svago e relax.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un parco funzionale che preserva il territorio, migliorandone la fruibilità con camminamenti e panchine, spazi ombra e parcheggi, un luogo a misura uomo, lontano dal traffico e dalla circolazione veicolare.

A completare l’intervento anche una zona ricreativa dove organizzare eventi e manifestazioni, attività per promuovere la socializzazione, la cultura e lo sport. Durante i lavori l’amministrazione comunale ha previsto alcune modifiche alla viabilità per tutta la durata degli interventi nel tratto di strada interessato.

