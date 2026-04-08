Dolore a Sassari per la morte di don Giovanni LilliuIl sacerdote, molto conosciuto in città, aveva 81 anni
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Dolore a Sassari per la morte di don Giovanni Lilliu, sacerdote della chiesa di Nostra Signora di Latte Dolce. Il prete, conosciuto come don Gianni, è deceduto ieri, 81enne, dopo 63 anni di vita religiosa e 52 di ordinazione presbiterale. Lilliu ha sempre fatto parte della congregazione dei salesiani di Don Bosco, per cui è stato anche ispettore per diversi anni dopo il 2000.
«È una grande perdita», commenta don Fabrizio Di Loreto, parroco della chiesa, e annuncia che domani si terrà l’ultimo saluto per il sacerdote molto conosciuto nel quartiere, dove viveva da tempo.