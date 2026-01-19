Diversamente pari, laboratori nelle scuole di Ittiri, Ossi e CargegheProsegue con successo il percorso del progetto di sensibilizzazione per la parità di genere
Il programma nei giorni scorsi si è svolto nelle scuole primarie di Ossi, Cargeghe e Ittiri, dando risalto al laboratorio di "Visual Identity" coordinato dalla social media manager e giornalista Francesca Violante Rosso, con l'obiettivo di creare campagne di comunicazione mirate delle scuole sui temi della parità di genere, dell'inclusione e delle pari opportunità.
Protagonisti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze, partecipi tutti in ogni fase del laboratorio: dalla ideazione alla sua realizzazione. Il progetto sulla parità di genere, giunto alla sua quarta edizione, lavora con gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria dei 12 comuni dell’Unione dei Comuni del Coros (Cargeghe – Codrongianos – Florinas – Ittiri – Olmedo – Ossi – Ploaghe - Putifigari – Tissi – Uri – Usini), promuovendo l’educazione al rispetto di sé e la cura delle relazioni tra pari. Attraverso percorsi educativi mirati e laboratori multidisciplinari, gli alunni/e apprendono il concetto di genere come componente fondamentale della crescita personale e sociale, contribuendo a costruire una società più equa e consapevole.